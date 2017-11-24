В Тюмени освобождающимся из колонии подросткам выдают социальные сумки

50 социальных рюкзаков выдано освобождающимся подросткам в тюменской воспитательной колонии в рамках реализации программы по профилактике рецидивной преступности и правонарушений несовершеннолетних в Тюменской области "Твой выбор".

Кроме того, в учреждении установлены теплицы с хозяйственным инвентарем, оборудована открытая спортивная площадка и появились спортивные тренажеры.

Как сообщает УФСИН по Тюменской области, программа утверждена региональным правительством и софинансируется всероссийским Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В социальный рюкзак входит 12 предметов первой необходимости: спортивный костюм, носки, нижнее белье, футболка, свитер, куртка, кроссовки, ботинки, вязаная шапка, перчатки, сотовый телефон, дорожная сумка.