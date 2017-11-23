В спецпроект ФЦП по развитию спорта вошли открытые уроки по тхэквондо в Новочебоксарске

Фото: клуб "Дао"

Всероссийская акция "Я выбираю спорт" стартовала в Новочебоксарске. Она проходит в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в РФ".

Активными участниками ее стали сотрудники и ученики местного кадетского лицея и спортивного клуба тхэквондо ВТФ "КОРЁ". Кадеты 5-9 классов еще с сентября 2016 года начали знакомство с тхэквондо. В 2017 учебном году в рамках акции ученики 1 и 5 классов поучаствовали в проекте "Олимпийские надежды".

В ноябре открытые уроки по тхэквондо прошли также для родителей и педагогов лицея. На мероприятии побывали начальник отдела физической культуры и спорта администрации Новочебоксарска Екатерина Кащеева, директор спортивного клуба "КОРЁ" Лидия Мураткина и директор кадетского лицея Юлия Бочарова.

Занятия прошли в игровой форме, за основу их были взяты Олимпийские игры Древней Греции. Всего в акции поучаствовали около 260 человек, сообщает пресс-центр ФЦП Минспорта России.