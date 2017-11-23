up

23.11.2017 четверг

EUR 69.403

USD 59.0061

В Тюмени -3..-5 С 4 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

В спецпроект ФЦП по развитию спорта вошли открытые уроки по тхэквондо в Новочебоксарске

17:32 23 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: клуб "Дао"

Всероссийская акция "Я выбираю спорт" стартовала в Новочебоксарске. Она проходит в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в РФ".

Активными участниками ее стали сотрудники и ученики местного кадетского лицея и спортивного клуба тхэквондо ВТФ "КОРЁ". Кадеты 5-9 классов еще с сентября 2016 года начали знакомство с тхэквондо. В 2017 учебном году в рамках акции ученики 1 и 5 классов поучаствовали в проекте  "Олимпийские надежды".

В ноябре открытые уроки по тхэквондо прошли также для родителей и педагогов лицея. На мероприятии побывали начальник отдела физической культуры и спорта администрации Новочебоксарска Екатерина Кащеева, директор спортивного клуба "КОРЁ" Лидия Мураткина и директор кадетского лицея Юлия Бочарова.

Занятия прошли в игровой форме, за основу их были взяты Олимпийские игры Древней Греции. Всего в акции поучаствовали около 260 человек, сообщает пресс-центр ФЦП Минспорта России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: тхэквондо , спортивный центр

Последние новости

21:04 Из Тюмени депортируют трех жительниц Нигерии
20:53 Тюменская филармония укрепляет сотрудничество с Денисом Мацуевым
20:15 Югорского насильника осудили на пятнадцать лет
20:01 Благотворительные елки установили в Тюмени в рамках проекта "Неравнодушные"
19:40 В Тобольске за наркосбыт осужден сотрудник медучреждения
19:31 Николай Бабин предложил заложить в бюджет транспортные затраты на доставку тюменских продуктов на север
19:02 Югорчанка случайно убила свою мать
18:05 Андрей Артюхов: нужно многое сделать, чтобы Тюмень стала привлекательным центром
17:54 24 ноября - события дня
17:43 Геннадий Рязанов: агрофирма КРиММ выполнит задачи, поставленные в послании губернатора
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Николай Бабин предложил заложить в бюджет транспортные затраты на доставку тюменских продуктов на север

Андрей Артюхов: нужно многое сделать, чтобы Тюмень стала привлекательным центром

Геннадий Рязанов: агрофирма КРиММ выполнит задачи, поставленные в послании губернатора

Политика

Ямальские и югорские многодетные семьи получили право на бесплатную землю в Тюменской области

Тюменская областная дума приняла бюджет на 2018 год в первом чтении

Степан Киричук ждет от послания губернатора конкретных поручений

Экономика

В Сорокинском районе развернется сельскохозяйственная ярмарка

В Тюменском районе обновили частные и муниципальные заборы

"Роснефть" ввела в эксплуатацию новый нефтегазодобывающий кластер в Западной Сибири

Общество

Тюменская филармония укрепляет сотрудничество с Денисом Мацуевым

Благотворительные елки установили в Тюмени в рамках проекта "Неравнодушные"

24 ноября - события дня

Спорт

"Тюменский легион" поборется с "Алтаем"

"Рубин" сыграет в Орске

На Ямале открыли горнолыжный сезон

Происшествия

Из Тюмени депортируют трех жительниц Нигерии

Югорского насильника осудили на пятнадцать лет

В Тобольске за наркосбыт осужден сотрудник медучреждения
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+