В Доме Машарова состоится вечер романса и спектакль для малышей

Фото: ИА "Тюменская линия"

Вечер романса "Голос струн" начнется в тюменском музее "Дом Машарова" 24 ноября в 17 часов. Он приурочен ко Дню матери. Перед собравшимися выступит автор и исполнитель Пётр Черепанов.

Он лауреат музыкальных конкурсов, победитель регионального конкурса композиторов им. А. Алябьева, победитель Всероссийского конкурса ВОС "Романса упоительные звуки".

А 25 ноября музей ждет малышей. Им покажут спектакль "Про драконов и принцесс". Он начнется в 12 часов.

Постановка театра теней "Ключ от сказки" объединена с игрой и диалогом с юными зрителями. Дети сами придумают легенды о драконе.