В Голышмановском районе прошли "Капустные посиделки"

wikimedia.org

"Капустные посиделки" состоялись в Гладиловском Доме культуры Голышмановского района.

Их провели специалисты Татьяна Шестакова и Ирина Семёнова. Они рассказали собравшимся, что первыми квасить капусту научились на Руси. А французский король Людовик IV пожаловал дворянское жалование и герб своему садовнику за ее выращивание.

Участники посиделок пили чай с капустными пирогами, выведывали друг у друга рецепты блюд, пели песни, устраивали веселые конкурсы. Например, в соревновании "Будь как капуста" Ольге Малолеткиной и Нине Кутыревой удалось надеть на себя множество одежды, сообщает администрация Голышмановского района.