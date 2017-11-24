Путеводитель по Тюмени теперь есть в мобильном приложении

tyumen-city.ru

Путеводитель по Тюмени составил 2ГИС совместно с "Ситилинк", и он доступен на 2gis.ru и в мобильных приложениях 2ГИС для iOS и Android.

Основа путеводителей — подборка мест, которые заслуживают отдельного и пристального внимания. Помимо основных достопримечательностей города, лучших баров, клубов, кафе, ресторанов, в нем есть отдельные гиды по горячим источникам, памятникам и скульптурам Тюмени. Также в путеводителях есть описание города, занятные цифры и интересные факты.

"Часто слышим, что в России, кроме Москвы и Петербурга, нет крутых и интересных городов, — говорит менеджер продукта компании "2ГИС Михаил Мельников. - Но мы знаем, что это не так. Каждый город интересен, всем есть, чем гордиться, в любом есть, что посмотреть. Поэтому в путеводителях мы попробовали показать, чем заняться в городе, если ты там оказался. Хочется, чтобы этот проект подтолкнул горожан путешествовать по России или хотя бы ближайшим городам".

Ранее в 2ГИС уже появились путеводители по 42 городам России, Казахстана, Киргизии, Чехии и Кипра. Они работают в онлайн-версии и мобильном приложении 2ГИС для iOS и Android. Все путеводители и информация о компаниях и местах доступны офлайн. До любой точки в путеводителе можно построить маршрут на автомобиле, общественном транспорте, такси или пешком.