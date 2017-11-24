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Победителей студенческой олимпиады "Я – профессионал" ждут премии и стажировки

17:34 24 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
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Организаторы первой Всероссийской студенческой олимпиады "Я – профессионал" готовят для участников множество поощрений, в том числе денежные премии, стажировки в крупных государственных и частных компаниях, а также профили в закрытой национальной базе "Молодые профессионалы".

Участвуя в олимпиаде, студенты любого вуза страны могут бесплатно попробовать свои силы в проекте, который поможет сделать первый шаг навстречу успешной карьере. В этом году конкурс пройдет по 27 направлениям – от математики и машиностроения до дизайна и журналистики. 

По итогам олимпиады более 50 победителей станут обладателями денежных премий, 25% участникам гарантировано поступление с максимальным баллом в магистратуру и аспирантуру российских вузов и научных центров по профилю олимпиады, включение в национальную базу "Молодые профессионалы".

Еще 1,2 тыс. человек, успешно прошедших отборочный этап олимпиады, получат приглашение к отбору для участия в зимних школах ведущих университетов, научных центров и компаний лидеров отраслей.

Напомним, что регистрация участников на официальном сайте олимпиады продлится до 5 декабря. При этом в начале декабря по некоторым направлениям уже начнутся отборочные испытания.

Отборочный этап по большинству направлений пройдет в онлайн-режиме. За проведение конкурса по каждой из дисциплин отвечает определенный вуз-организатор. К примеру, испытания по "Нефтегазовому делу" взял на себя Тюменский государственный университет.

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Теги: студенты , вузы , олимпиада , ТюмГУ , образование , профессии

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