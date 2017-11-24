Юных тюменцев приглашают порисовать кофе

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Торгово-развлекательный центр "Остров" (Тюмень, ул. Федюнинского, 67, 3 этаж) приглашает ребят на новые бесплатные мастер-классы 25 ноября.

В 14 часов всех желающих ждут:

- школа творчества "Ассоль" с рисованием кофе;

- кафе ЕДА-маркет на кулинарный мастер-класс;

- центр дополнительного образования "Контакт" с полюбившейся лепкой из соленого теста;

- мастер-класс от Клуба тюменских ветеринарных специалистов для детей "Разузнай наверняка про котенка и щенка"

На мастер-классе ребенок научится правильно рассчитывать количество корма и воды для собачки или кошечки, правильно брать и держать своего любимца, узнает, как правильно играть с ним. В конце самого внимательного и активного участника будет ждать приз, сообщает ТРЦ "Остров".