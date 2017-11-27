up

27.11.2017 понедельник

EUR 69.3309

USD 58.5318

В Тюмени -9..-11 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

В Тюмени появится диспетчерская служба онлайн-сурдоперевода

10:40 27 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
В Тюмени появится диспетчерская служба онлайн сурдоперевода, www.voi-72.ru

Диспетчерская служба онлайн перевода поможет глухим и слабослышащим жителям Тюменской области говорить на одном языке с окружающим миром. Президентский грант в размере 1 млн 834 тыс. 597 рублей на реализацию этого проекта получила Тюменская областная общественная организация "Всероссийское общество инвалидов" (ВОИ).

Как сообщили в организации, служба позволит оперативно получить профессиональный видеоперевод русского жестового языка, заменив неэффективную переписку в блокноте или телефоне. В сложных жизненных ситуациях, когда необходимо выстроить диалог с врачом, юристом, нотариусом или полицией, специалист учреждения и инвалид по слуху с помощью планшета переключаются в режим видеосвязи с профессиональным переводчиком, находящимся в диспетчерской службе.

Чтобы подключиться к сурдопереводчику, нужно будет зайти на сайт ВОИ и нажать на кнопку "Сурдоперевод онлайн". В ходе реализации проекта будут созданы 50 оборудованных точек по получению услуг удаленного видеоперевода в 50 социально-значимых учреждениях и организациях региона, которые посещают инвалиды по слуху.

Кроме этого бесплатной услугой инвалиды по слуху смогут воспользоваться самостоятельно как с компьютеров, так и с планшетов и смартфонов при условии наличия Интернет и Skype. Обращаться за помощью к переводчику можно будет в любых ситуациях: на приеме у врача, в аэропорту, в банках, в транспорте или при заказе в кафе.

За время реализации проекта планируется оказать более 1 тыс. 200 услуг по удаленному сурдопереводу более чем 200 инвалидам по слуху. Для этого работать будут два сурдопереводчика с посменным графиком работы.

Специалисты учреждений (50 человек), где будут установлены точки доступа к видеопереводу, пройдут обучение по вопросам использования онлайн-переводчика и особенностям взаимодействия с инвалидами по слуху, сообщили в ВОИ.

Дарья Казакова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: социально ориентированные некоммерческие организации , гранты , ВОИ , доступная среда , НКО

Последние новости

12:41 Тюменский водитель попался с крупной партией наркотиков
12:30 Представительница ЮАР завоевала титул "Мисс Вселенная"
12:19 Сургутянка покончила с собой в отделе полиции
12:08 Погорельцам из Голышмановского района помогли всем миром
11:57 Предметы быта мордовского народа бережно собирают в Калиновском музее
11:46 Взаимодействие бизнеса Тюмени и Армении станет еще активнее
11:35 Вечерняя школа предпринимателя пройдет в шести муниципалитетах области
11:24 Тоболяки спасли лебедя Фото
11:13 Тюменца отправили в колонию за повторную пьяную езду
11:02 Тюменцы экономят с помощью электронных госуслуг
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поздравил тюменцев с Днем матери

Эдуард Омаров: главы муниципалитетов должны создать действенные и эффективные советы

Юрий Конев: чтобы продавать тюменское, нужно создать собственную логистику

Политика

Тюменские единороссы приглашают граждан на приемы

Депутаты недовольны обустройством ливневой канализации в Тюмени

Сергей Корепанов: областной бюджет сохраняет ярко выраженную социальную направленность

Экономика

Погорельцам из Голышмановского района помогли всем миром

В Тюменской области действует новая программа поддержки бизнеса

Курс биткоина достиг исторического максимума

Общество

Представительница ЮАР завоевала титул "Мисс Вселенная"

Предметы быта мордовского народа бережно собирают в Калиновском музее

Взаимодействие бизнеса Тюмени и Армении станет еще активнее

Спорт

Тюменский боксер поборется за кубок в Санкт-Петербурге

Соревнования по лыжным гонкам откроют в Тюмени новый сезон

Команда формейшн "Вера" завоевала золото чемпионата мира

Происшествия

Тюменский водитель попался с крупной партией наркотиков

Сургутянка покончила с собой в отделе полиции

Тюменца отправили в колонию за повторную пьяную езду
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+