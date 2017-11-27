В Тюмени появится диспетчерская служба онлайн-сурдоперевода

В Тюмени появится диспетчерская служба онлайн сурдоперевода, www.voi-72.ru

Диспетчерская служба онлайн перевода поможет глухим и слабослышащим жителям Тюменской области говорить на одном языке с окружающим миром. Президентский грант в размере 1 млн 834 тыс. 597 рублей на реализацию этого проекта получила Тюменская областная общественная организация "Всероссийское общество инвалидов" (ВОИ).

Как сообщили в организации, служба позволит оперативно получить профессиональный видеоперевод русского жестового языка, заменив неэффективную переписку в блокноте или телефоне. В сложных жизненных ситуациях, когда необходимо выстроить диалог с врачом, юристом, нотариусом или полицией, специалист учреждения и инвалид по слуху с помощью планшета переключаются в режим видеосвязи с профессиональным переводчиком, находящимся в диспетчерской службе.

Чтобы подключиться к сурдопереводчику, нужно будет зайти на сайт ВОИ и нажать на кнопку "Сурдоперевод онлайн". В ходе реализации проекта будут созданы 50 оборудованных точек по получению услуг удаленного видеоперевода в 50 социально-значимых учреждениях и организациях региона, которые посещают инвалиды по слуху.

Кроме этого бесплатной услугой инвалиды по слуху смогут воспользоваться самостоятельно как с компьютеров, так и с планшетов и смартфонов при условии наличия Интернет и Skype. Обращаться за помощью к переводчику можно будет в любых ситуациях: на приеме у врача, в аэропорту, в банках, в транспорте или при заказе в кафе.

За время реализации проекта планируется оказать более 1 тыс. 200 услуг по удаленному сурдопереводу более чем 200 инвалидам по слуху. Для этого работать будут два сурдопереводчика с посменным графиком работы.

Специалисты учреждений (50 человек), где будут установлены точки доступа к видеопереводу, пройдут обучение по вопросам использования онлайн-переводчика и особенностям взаимодействия с инвалидами по слуху, сообщили в ВОИ.

Дарья Казакова