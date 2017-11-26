Владимир Якушев поздравил тюменцев с Днем матери

Владимир Якушев | Фото: t-l.ru

День матери - праздник, символизирующий глубокое уважение, безмерную благодарность и безграничную признательность мамам.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, поздравляя тюменцев с Международным днем матери.

По его словам, в регионе делается многое для укрепления института семьи, престижа материнства. С каждым годом увеличивается количество семей с двумя-тремя и более детьми.

В обращении к жителям области губернатор отметил, что мама - это опора, она согревает теплом своего сердца и всегда верит в своих детей, это самый преданный друг. Любовь матери дает силы, уверенность в себе, помогает идти вперед и добиваться своей цели.

"Выражаю особенную признательность многодетным мамам, которые окружают любовью всех своих детей. Благодарю приемных мам, которые заботятся о детях, оставшихся без родителей, детях с особенностями развития и здоровья. Всем им адресую самые сердечные поздравления. Низкий поклон вам, наши мамы и бабушки! Пусть День матери, как и все остальные дни в году, будет для вас согрет теплом и любовью ваших детей, внуков, родных и близких! Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья, мира и добра!", - сказал Владимир Якушев.