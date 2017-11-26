up

26.11.2017 воскресенье

EUR 69.3309

USD 58.5318

В Тюмени -12..-14 С 2 м/с
ветер восточный

﻿
Главная / Новости / Губернатор

Владимир Якушев поздравил тюменцев с Днем матери

09:31 26 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Владимир Якушев | Фото: t-l.ru

День матери - праздник, символизирующий глубокое уважение, безмерную  благодарность и безграничную признательность мамам.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, поздравляя тюменцев с Международным днем матери.

По его словам, в регионе делается многое для укрепления института семьи, престижа материнства. С каждым годом увеличивается количество семей с двумя-тремя и более детьми.

В обращении к жителям области губернатор отметил, что мама - это опора, она согревает теплом своего сердца и всегда верит в своих детей, это самый преданный друг. Любовь матери дает силы, уверенность в себе, помогает идти вперед и добиваться своей цели.

"Выражаю особенную признательность многодетным мамам, которые окружают любовью всех своих детей. Благодарю приемных мам, которые заботятся о детях, оставшихся без родителей, детях с особенностями развития и здоровья. Всем им адресую самые сердечные поздравления. Низкий поклон вам, наши мамы и бабушки! Пусть День матери, как и все остальные дни в году, будет для вас согрет теплом и любовью ваших детей, внуков, родных и близких! Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья, мира и добра!", - сказал Владимир Якушев. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Владимир Якушев , день матери

Последние новости

09:31 Владимир Якушев поздравил тюменцев с Днем матери
09:01 Тюменцев поблагодарили за участие в субботниках
08:44 В "Медицинском городе" внедряют новые методы диагностики
08:01 Как оспорить кадастровую стоимость, расскажет Росреестр
07:42 Мама двенадцати детей поделилась секретом семейного счастья
20:25 Новым главой Союза журналистов России избран Владимир Соловьёв Фото
20:24 Стартовал фестиваль единоборств "Тюменский характер"
19:59 Тюменские школьники напишут стихи о здоровом образе жизни
18:32 В Тюмени будут развиваться сфера услуг и цифровые технологии, пообещал Александр Моор
18:00 26 ноября - события дня
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поздравил тюменцев с Днем матери

Эдуард Омаров: главы муниципалитетов должны создать действенные и эффективные советы

Юрий Конев: чтобы продавать тюменское, нужно создать собственную логистику

Политика

Депутаты недовольны обустройством ливневой канализации в Тюмени

Сергей Корепанов: областной бюджет сохраняет ярко выраженную социальную направленность

Тюменская областная дума приняла бюджет региона на 2018 год

Экономика

В Тюмени будут развиваться сфера услуг и цифровые технологии, пообещал Александр Моор

Тюменская птицефабрика вложит в расширение производства более миллиарда рублей

ВТБ профинансировал агрохолдинг "Юбилейный" по льготной ставке

Общество

Тюменцев поблагодарили за участие в субботниках

В "Медицинском городе" внедряют новые методы диагностики

Как оспорить кадастровую стоимость, расскажет Росреестр

Спорт

Стартовал фестиваль единоборств "Тюменский характер"

Тюменские биатлонисты выступят на Кубке мира

"Тюменский легион" прервал серию поражений

Происшествия

Под Казанью задержали подозреваемого в надругательстве над юной екатеринбурженкой

Ялуторовчанка перевела деньги мошеннику за освобождение внука от уголовной ответственности

На Иртыше мужчина провалился под лед

АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+