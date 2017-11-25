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Тюменских школьников приглашают участвовать в конкурсе "Наше будущее – мир!"

16:33 25 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото департамента безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени

В школах Тюмени завершается III ежегодный творческий конкурс антитеррористической и антиэкстремистской тематики среди школьников "Наше будущее – мир!".

Работы принимаются в департаменте образования администрации Тюмени до 30 ноября 2017 года.

Конкурс проводится с целью формирования у детей уважительного отношения к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского народа, культурного самосознания, соблюдения прав и свобод человека, а также с целью формирования у детей негативного отношения к насилию и террору.

В связи с тем, что учащиеся школ практически ежедневно в учебном процессе используют компьютерные технологии, то в этом году конкурсной работой будет не художественный рисунок, а мультимедийная презентация. Ее, вместе с заявкой, необходимо предоставить на CD-диске.

Ознакомиться с положением о конкурсе можно в группе в социальной сети, сообщают в департаменте безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени.

Соб.инф.

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Теги: школьники , терроризм , конкурсы , экстремизм

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