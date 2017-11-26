Участники SURF побывали на тюменских заводах и в новом музее

t-l.ru

В Тюмени продолжается работа российско-американского Стэнфордского форума. 25 ноября участники познакомились с ключевыми объектами Тюменской области, увидели достопримечательности и новый музей.

Студенты побывали на заводах "Бейкер-хьюз" и "УГМК-Сталь", встретились с предпринимателями и участниками арктической экспедиции. Участники группы "Контроль над вооружениями и ядерная безопасность" встретились с федеральным экспертом по международным отношениям Павлом Лузиным. Группа "Возможности бизнеса в сфере здравоохранения" посетила Тюменский кардиоцентр, сообщает пресс-служба проекта "Моя территория".

"Нас впечатлил опыт Тюменской области по внедрению единой информационной системы медицинских карт для жителей региона, – рассказал аспирант Мичиганского университета Александр Калинин. – Система позволяет работать с данными пациента вне зависимости от учреждения, в которое он обратился. В США такой системы нет, поскольку медицина частная и каждое учреждение использует свою программу для ведения медкарт больных".

В технопарке с исследователями пообщался заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков. Он ответил на вопросы о торговле с Казахстаном и Китаем, рассказал о ключевых инвестиционных проектах Тюменской области и планах по усилению развития отдельных экономических отраслей Тюменской области.

В завершении исследовательских путешествий по тюменским предприятиям участники рассказали о впечатлениях от визита в Россию и продвижениях в проектной работе. Большинство изысканий – академические и будут изданы в сборнике.

Вечером участников SURF ждала культурная программа: посещение выставки современного искусства в новом музейном комплексе имени Словцова и экскурсия по городу.

26 ноября культурная программа для участников форума продолжается: студенты побывают в Ялуторовске, где посетят острог, научатся мастерить куклы и поделки из дерева и встретятся с молодежью. Вечером участники вернутся в областной центр и отправятся ужинать в тюменские семьи.