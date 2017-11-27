Предметы быта мордовского народа бережно собирают в Калиновском музее

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Очередная экскурсия "Быт мордовского народа" проведена в музейной комнате Калиновского сельского клуба для жителей Ишима.

Как сообщает администрация Сорокинского района, гости узнали об истории с. Калиновка, особенностях быта мордовского народа, его традициях, обычаях, обрядах.

В деревенском музее есть уникальные экспонаты. Например, свадебному платью уже более ста лет. Но оно замечательно сохранилось. Посетителям также была интересна история фольклорного ансамбля "Ванфтыманя". В первом составе пели бабушки, теперь их традиции продолжает молодежь.