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Взаимодействие бизнеса Тюмени и Армении станет еще активнее

11:46 27 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
фото из группы ФНС России в социальной сети

Взаимодействие бизнеса Тюмени и Армении должно стать более активным,  об этом заявил президент Русско-армянского союза поддержки и развития бизнеса и культурных связей "РОСАРМ" Серго Степанян во время рабочего визита в Тюменскую область. 

Для этого будут организованы  онлайн-конференции между российским и армянским бизнес-сообществами, где каждый представитель сможет найти партнеров и наладить взаимовыгодные связи. Развитие отношений через торгово-промышленные палаты или иные инструменты дадут возможность бизнесу выйти на международный уровень и упростят поиск потенциальных партнеров. Такие связи необходимы и в туристическом бизнесе для разработки новых направлений и создания туристических продуктов.

На встрече также были затронуты темы, связанные с сохранением и развитием армянской культуры в России, вовлечением армян, родившихся и проживающих на территории Российской Федерации, в частности в Тюменской области, в историю страны, обычаи и традиции. Серго Степанян рассказал о Центе армянской культуры имени М. Маштоца, который активно ведет свою культурно-просветительскую деятельность в Тюмени.  Также было уделено внимание духовному развитию общества – строительство армянской церкви в Тюмени, план которой уже есть на бумаге.

Для организации помощи гражданам Армении планируется  создать на территории Российской Федерации выездные консульства. Для информационного сопровождения деятельности диаспоры в СМИ будет активизирована  работа с журналистами.

В связи с проходящими сейчас Днями культуры Армении в России Серго Степанян и член общественной организации "Айастан" Вардан Тоганян сошлись на том, что всем диаспорам, находящимся на территории Российской Федерации, следует приложить по возможности максимум усилий, чтобы увеличить масштаб знакомства россиян с культурой, историей и традициями Армении.

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Теги: сотрудничество , Армения , бизнес

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