В доме декабриста Матвея Муравьева-Апостола снова зажгутся свечи и будет звучать классическая музыка

фото Ялуторовского музейного комплекса

В доме декабриста Матвея Муравьева-Апостола зажгутся свечи, будут звучать классическая музыка и стихи русских поэтов 8 декабря 2017 года.

Салонный вечер, как сообщили в Ялуторовском музейном комплексе, посвящен 90-летию Ялуторовского музея. Этой традиции 29 лет. В декабре 1988 года в Ялуторовске состоялся первый фестиваль "Декабристские вечера". Хозяйка салона приготовила для своих гостей много сюрпризов и развлечений. Собравшиеся, например, будут иметь возможность "заглянуть в прошлое". Украшением вечера станет тюменская певица Жанна Прохорихина и юные участники школы бального танца. Каждый из гостей сможет продемонстрировать свои таланты, участвуя в "живых картинах" или сочиняя стихи в игре буриме, а также сможет написать пожелания в альбом хозяйке.

Областной историко-культурный фестиваль "Декабристские вечера", как сообщили в пресс-службе областного департамента культуры, пройдет в Ялуторовске с 7 по 14 декабря.

По традиции участники фестиваля проведут митинг на мемориале декабристам, отбывавшим ссылку в Ялуторовске. А торжественное открытие фестиваля пройдет в детской школе искусств имени Саввы Мамонтова.

Ярких событием обещает стать встреча с почетными гостями фестиваля А.А. Бонч-Осмоловской, потомком декабриста Ивана Якушкина (г. Москва), М.В. Вершевской, старшим научным сотрудником Государственного музея "Петропавловская крепость", Т.Н. Ознобишиной, членом Общества наследия декабристов (г. Санкт-Петербург).

В программе шахматный турнир им. декабриста Вильгельма Тизенгаузена и "Декабристский бал" в школе имени декабристов, детский и студенческий балы во Дворце культуры, литературная гостиная "Памяти поэтов-декабристов". Музыкальная программа фестиваля будет представлена Санкт-Петербургской опереттой.

Борис Олейник