Акция "Безопасный лед" продлится в регионе до 1 апреля

Фото 32 ОФПС по Тюменской области

Большинство тюменских рыбаков не знает, что нужно делать при провале под лед.

Такой вывод сделали сотрудники ГИМС, полиции, 32-го отряда федеральной противопожарной службы и департамента безопасности жизнедеятельности в рамках акции "Безопасный лед".

Ежедневно межведомственные группы проводят профилактическую работу в местах массового выхода людей на лед. Они рассказывают о правилах безопасности на водных объектах в зимний период, разъясняют гражданам о возможных опасностях и запрете пересечения водоемов по льду вне ледовых переправ и пешеходных ледовых переходов. Раздают информационные памятки по правилам безопасности на льду.

Сотрудники ГИМС рекомендуют рыбакам сделать две небольшие палки (15-20 см) соединенных между собой веревкой (1-1,5 м), на каждой из палок на конце должен быть надежно прикреплен острый предмет (гвоздь) и носить такое приспособление на шее. При провале это поможет выбраться на лед.

В рамках акции "Безопасный лед" проводятся подворовые обходы и занятия в школах, в ходе которых рассказывают о мерах безопасности на водных объектах в зимнее время, при помощи чего можно спасти человека, провалившегося под лед и не провалиться самому.

Акция "Безопасный лед" состоит из пяти этапов и продлится до 1 апреля 2018 года, сообщает пресс-служба 32 ОФПС по Тюменской области.