Тобольских подростков обучают навыкам саморегуляции

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48 подростков прошли обследование на программно-аппаратном комплексе "Подростковый центр", который применяют педагоги-психологи социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Тобольска.

В результате удалось снизить их психоэмоциональное и мышечное напряжение, стрессовую нагрузку и проявления послестрессовых реакций, улучшить общее состояние организма. Дети обучаются навыкам диафрагмального дыхания и релаксации, в ходе чего стабилизируется их психоэмоциональное состояние.

Оборудование предназначено для диагностики и коррекции психофизического состояния, обучения подростков навыкам саморегуляции на основе метода функционального биоуправления. С помощью компьютерной системы специалисты могут получать объективную информацию об изменениях физиологических параметров.

Программно-аппаратные комплексы "Подростковый центр" были приобретены в 2016 году при финансовом содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках областной программы "Твой выбор", сообщает департамент социального развития Тюменской области.