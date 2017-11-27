Представительница ЮАР завоевала титул "Мисс Вселенная"

Фото: Twitter-аккаунт конкурса

Победительницей Международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" стала представительница ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс.

В первую тройку также вошли участница из Ямайки Давина Беннет и представительница Колумбии Лаура Гонсалес. Россию на шоу представляла Ксения Александрова. Всего в конкурсе участвовали 92 девушки.

Нель-Питерс работает тренером по самообороне, недавно она также окончила университет по специальности "менеджмент", участвует в программе под названием Unbreakable по обучению женщин техникам самозащиты, пишет "РИА Новости".