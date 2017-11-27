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Тюменцы сдадут демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills

16:10 27 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: WorldSkills Russia

49 регионов примут демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills в 2018 году. Тюменская область в их числе, сообщают организаторы.

Всего независимую оценку качества подготовки получат более 25 тыс. выпускников колледжей, техникумов и вузов. На демонстрационном экзамене для них смоделируют реальные производственные условия для решения практических задач профессиональной деятельности. Отметим, что с января 2017 года такой экзамен сдали уже более 14 тыс. студентов и выпускников из 26 регионов.

Решение о проведении в 2018 году демэкзамена в 49 регионах принято на заседании комиссии по отбору субъектов РФ. При отборе учитывался опыт проведения региональных чемпионатов, демонстрационного экзамена в 2017 году, участие в проекте по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, наличие у колледжей статуса специализированных центров компетенций WorldSkills и готовность предприятий в регионе к участию в демэкзамене.

Все участники демэкзамена получат доступ в электронной системе к специальному документу – Skills-паспорту, в котором зафиксированы все результаты. Skills-паспорт уже признан такими организациями, как Госкорпорация "Росатом", ООО "СТАН", ОАК, ЧТПЗ, DMG MORI и другими. В мире демонстрационной экзамен по стандартам WorldSkills признали Казахстан, Белоруссия, Индия, Китай и Новая Зеландия.

Напомним, WorldSkills – международное движение, миссия которого – повышение стандартов подготовки кадров и популяризация рабочих профессий. Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые чемпионаты, континентальные первенства. Россия присоединилась к WorldSkills в 2012 году.

Помимо организации чемпионатов, российский официальный оператор движения Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" занимается внедрением мировых стандартов в национальную систему среднего специального и высшего образования и повышением квалификации преподавателей колледжей.

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Теги: молодежь , экзамен , WorldSkills

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