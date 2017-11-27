Фотовыставка "Северный Кавказ" открывается в Тюмени

t-l.ru

Фотовыставка #СеверныйКавказ_7историй откроется в Тюмени в аэропорту Рощино 28 ноября в 12 часов.

Как сообщают организаторы, жители Тюмени и гости города увидят настоящий Северный Кавказ: его невероятные красоты, живописные пейзажи и исторические достопримечательности.

Выставка #СеверныйКавказ_7историй побывает в 15 российских городах. Ее цель — познакомить жителей России с настоящим Кавказом — дружелюбным, солнечным, со своей неповторимой культурой и историей.

На выставке представлены работы молодых фотографов из семи республик Северного Кавказа. Все авторы видят и чувствуют свою родину по-разному, но каждый из них постарался с помощью фотографии передать, как красив и разнообразен Северный Кавказ.

Выставка будет открыта с 28 ноября по 10 декабря.

Вход свободный.