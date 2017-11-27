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В Ноябрьске автобус столкнулся с иномаркой

14:20 27 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

Автобус сгорел в Ноябрьске после столкновения с легковым автомобилем, пострадал один человек.

Как сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО, ДТП произошло ранним утром 27 ноября на регулируемом перекрестке улиц Мира и Ленина. 

В ходе разбирательства полицейские установили, что водитель, управляя автомобилем Ford, двигаясь по ул. Ленина в сторону проспекта Мира, совершил проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, в результате чего допустил столкновение с автобусом ПАЗ, который двигался по проспекту Мира на разрешающий сигнал светофора. От удара автобус ПАЗ" развернуло, после чего он загорелся.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Ford. С различными ушибами он госпитализирован в центральную городскую больницу города Ноябрьска. Ему назначено стационарное лечение.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, направленная на установление обстоятельств произошедшего.

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Теги: Ноябрьск , ДТП

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