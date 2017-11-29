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Объявлен конкурс на лучшее имя для астероида

08:02 29 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
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NASA объявило конкурс на лучшее имя для астероида 2014 MU69. Дедлайн 1 декабря.

К участию в конкурсе приглашаются все желающие.

Аннотация конкурса: в 2019 году зонд New Horizons достигнет пояса Койпера. Сотрудники НАСА предлагают всем желающим придумать достойное название пункту назначения космического аппарата. Речь идет об астероиде, который официально носит название (486958) 2014 MU69. Команда New Horizons предлагает придумать объекту более интересное и удобное имя. Предлагать свои варианты и голосовать за уже предложенные названия можно на специальном сайте конкурса.

Астероид находится на внешнем крае Солнечной системы, на расстоянии 1,6 млрд км от Плутона, где работал зонд последние несколько лет. Еще ни один рукотворный аппарат не отправлялся к такому далекому космическому объекту. Ожидается, что зонд приблизится к астероиду 1 января 2019 года.

Выбранное имя будет использоваться как временное. Впрочем, в НАСА не исключают, что в дальнейшем Международный астрономический союз может утвердить путем голосования выбранное название.

 

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Теги: NASA , конкурсы , астероид

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