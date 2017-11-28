Тюменские архитекторы стали обладателями Золотого куба

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"Золотой куб" - главный приз VIII Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре - достался ландшафтным архитекторам ТюмГУ.

Более 200 проектов из разных регионов России были представлены на конкурсе, проходившем в Москве. Проектировщики – коллектив преподавателей, аспирантов и выпускников кафедры ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры ТюмГУ Ольга Вавер, Марина Семенова, Николай Иванов и Алина Доровская - завоевали награду - за проект ревитализации городских общественных пространств "Точка сбора".

Как сообщает пресс-служба вуза, объектами проектирования стали два участка в центре Тюмени: у областной научной библиотеки и у НИИ краевой инфекционной патологии. Участки являются хабами в сети маршрутов общественного транспорта. По проекту предлагаются схожие в общем, но различные в нюансах четыре этапа ревитализации под общим названием "Точка сбора". Концепция проекта – соединение и усиление в одной точке пространства разных функций – рекреационной, транзитной, эстетической, экологической.

По словам участников конкурса, защита проектов проходила перед авторитетным жюри в составе ведущих ученых, градостроителей и ландшафтных архитекторов из России, Казахстана, Грузии, Италии, Великобритании и Швеции. Победа в данном конкурсе – это высокая оценка профессионального сообщества ландшафтных архитекторов.