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Тюменцы призваны на службу в поисковый батальон

09:32 28 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати

Участники Тюменского областного поискового центра Сергей Мясников и Михаил Тюльков пройдут срочную службу в 90-ом отдельном специальном поисковом батальоне Западного военного округа. 

24 ноября тюменские поисковики, участники полевых работ отправились в пгт. Мга Кировского района Ленинградской области, где размещена военная часть поискового батальона, сообщает пресс-служба Тюменского областного поискового центра. 

Батальон и поисковые отряды имеют общую задачу – увековечение памяти погибших при защите Отечества. В такой работе необходимы взаимопомощь и взаимодействие: организация полевых поисковых работ, помощь по поиску и эксгумации останков солдат, обмен опытом и архивными данными. 

Напомним, что два раза в году: до 1 февраля и до 1 июля командиры поисковых отрядов Тюменской области могут подать сведения о призывниках в региональное отделение Поискового движения России. В батальон приходят служить призывники, которые с поисковой деятельностью хорошо знакомы и дополнительного обучения не требуют, такие военнослужащие в батальоне становятся профессионалами своего дела и выступают в роли обучающих тех, кто с данной деятельностью сталкиваются впервые.

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Теги: поисковики , призывники , поисковое движение

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