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Ишимский музей предлагает познать красоту современной графики

11:10 28 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Ишимский музей предлагает познать красоту современной графики, фото из официальной группы Ишимского музейного комплекса в социальной сети

Выставка графики "Точка. Линия. Пятно" откроется в корпусе "Городская управа" музейного комплекса им. Петра Ершова в Ишиме 30 ноября.

Как уверяют организаторы, здесь можно ознакомиться с особым языком графики, познать ее красоту и разнообразие техник. Главная отличительная черта каждой работы – своеобразный эксперимент, поиск особого, собственного метода воплощения художественного образа.

Всего на выставке более 100 работ профессиональных графиков из Тюмени, Ишима, Санкт-Петербурга, в том числе студентов художественных вузов. Курирует выставку художник, член Союза дизайнеров России, постоянный участник ежегодного конкурса "Палитра Ишима" Татьяна Манухина.

Евгения Шевцова

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Теги: изо , Ишим , графика , выставка

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