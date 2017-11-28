Ишимский музей предлагает познать красоту современной графики

Ишимский музей предлагает познать красоту современной графики, фото из официальной группы Ишимского музейного комплекса в социальной сети

Выставка графики "Точка. Линия. Пятно" откроется в корпусе "Городская управа" музейного комплекса им. Петра Ершова в Ишиме 30 ноября.

Как уверяют организаторы, здесь можно ознакомиться с особым языком графики, познать ее красоту и разнообразие техник. Главная отличительная черта каждой работы – своеобразный эксперимент, поиск особого, собственного метода воплощения художественного образа.

Всего на выставке более 100 работ профессиональных графиков из Тюмени, Ишима, Санкт-Петербурга, в том числе студентов художественных вузов. Курирует выставку художник, член Союза дизайнеров России, постоянный участник ежегодного конкурса "Палитра Ишима" Татьяна Манухина.

Евгения Шевцова