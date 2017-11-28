Тюменский водитель ответит за попытку дачи взятки инспектору ДПС

Фото ИА "Тюменская линия"

Уголовное дело по факту покушения на дачу взятки инспектору ДПС возбуждено в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, сотрудники ДПС остановили на ул. Проезд Заречный автомобиль 27-летнего жителя Тюмени. В служебном автомобиле правонарушитель попытался передать инспектору ДПС взятку в размере 500 рублей за не привлечение его к административной ответственности. Однако довести свой преступный умысел до конца не смог.

Устанавливаются обстоятельства преступления. Мужчине грозит лишение свободы на срок до одного года.