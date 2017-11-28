Более тысячи пассажиров перевез вертолет через Иртыш в Уватском районе

uvatskie.ru

1 тыс. 100 человек перевез вертолет через Иртыш после закрытия паромной переправы в Уватском районе. Как сообщает районная администрация, только в первый день - 22 ноября - услугами воздушного судна воспользовались 505 человек.

Для охраны жизни людей на период ледостава на месте организовано дежурство судна на воздушной подушке. Однако не все уватцы понимают, что пешие переходы по неокрепшему льду опасны.

Напомним, что 24 ноября один из таких пешеходов провалился в реку, его вытащили подоспевшие спасатели.