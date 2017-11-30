Ялуторовский острог станет резиденцией царя Берендея

Ялуторовский острог превратят в резиденцию царя Берендея/Фото пресс-службы Ялуторовского острога

Зимнее царство Берендея откроется в Ялуторовском остроге 19 декабря.

Для маленьких и взрослых посетителей приготовили увлекательный квест с загадками, головоломками и интересными заданиями. Справиться с ними помогут сказочные жители волшебного царства. Гостей ждет встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой и самим царем Берендеем.

Посетителей пригласят на волшебный чай со сладкими угощениями, прокатят на сказочных санях, закружат в хороводе вокруг новогодней елки и приведут к магическому колодцу, исполняющему желания.

Гостей Берендеева царства в Ялуторовском остроге ждут с 19 до 29 декабря, с 3 до 8 января.

Стоимость билета для посетителей - 550 рублей. Вход для детей до 3 лет в сопровождении взрослых бесплатный.

﻿ Ялуторовский острог превратят в резиденцию царя Берендея/Фото пресс-службы Ялуторовского острога 1 /

Татьяна Ковалева