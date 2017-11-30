Ялуторовский острог станет резиденцией царя Берендея
Ялуторовский острог превратят в резиденцию царя Берендея/Фото пресс-службы Ялуторовского острога
Зимнее царство Берендея откроется в Ялуторовском остроге 19 декабря.
Для маленьких и взрослых посетителей приготовили увлекательный квест с загадками, головоломками и интересными заданиями. Справиться с ними помогут сказочные жители волшебного царства. Гостей ждет встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой и самим царем Берендеем.
Посетителей пригласят на волшебный чай со сладкими угощениями, прокатят на сказочных санях, закружат в хороводе вокруг новогодней елки и приведут к магическому колодцу, исполняющему желания.
Гостей Берендеева царства в Ялуторовском остроге ждут с 19 до 29 декабря, с 3 до 8 января.
Стоимость билета для посетителей - 550 рублей. Вход для детей до 3 лет в сопровождении взрослых бесплатный.
Ялуторовский острог превратят в резиденцию царя Берендея/Фото пресс-службы Ялуторовского острога
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Татьяна Ковалева
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