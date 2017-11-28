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Государственный надзор за долевым строительством станет жестче

14:38 28 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
genproc.gov.ru

Вопросы осуществления прокурорского надзора за исполнением законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и соблюдения прав граждан обсудили участники семинара-совещания, которое состоялось в Тобольске под председательством заместителя генерального прокурора РФ Юрия Пономарева 28 ноября.

Открывая совещание, Юрий Пономарев подчеркнул, что обозначенные сферы правоотношений имеют повышенную социальную значимость. Органы прокуратуры федерального округа совместно с региональными и местными властями значительное внимание уделяют процессам, которые происходят на рынке труда и долевого строительства многоквартирных жилых домов. "Сделано немало, только в 2017 году совместными усилиями прокуратуры, органов власти, правоохранительных и других структур в регионах Уральского федерального округа удалось добиться погашения долгов по зарплате в размере более 3 млрд рублей. Достроены одиннадцать проблемных многоквартирных домов с восстановлением жилищных прав более одной тысячи граждан", - отметил Юрий Пономарев, обращаясь к участникам заседания. 

В то же время, обстановка остается напряженной, и для дальнейшего продвижения на пути решения названных проблем требуется выработка дополнительных мер, основанных на глубоком анализе ситуации в конкретных территориях и всестороннем изучении положительного опыта.

"Работа в формате обмена опытом имеет хорошие результаты. В каждой территории есть свой положительный опыт надзорной практики. Убежден, что именно такие совместные мероприятия позволят повысить эффективность реализации стоящих перед нами общих задач, принять дополнительные меры по укреплению законности и защите интересов граждан", - подчеркнул Юрий Пономарев.

В работе совещания-семинара приняли участие более 60 человек. Это прокуроры субъектов РФ, входящих в Уральский федеральный округ, их заместители, курирующие работу на указанных направлениях деятельности, работники управления Генеральной прокуратуры РФ в Уральском федеральном округе, горрайпрокуроры и сотрудники аппарата прокуратуры Тюменской области, работники органов правосудия, уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев, а также губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Участники обсудили проблемные вопросы, возникающие в правоприменительной практике, обменялись методическими наработками, направленными на повышение качества и оптимизацию организации прокурорских проверок, работы контролирующих и правоохранительных органов.

Представители надзорных органов выступили со специальными докладами по актуальным темам, ответили на вопросы и открыто обсудили предложения, касающиеся совершенствования организации прокурорского надзора и повышения уровня межведомственного взаимодействия.

Опытом решения вопросов контроля за исполнением законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и защиты прав граждан в Тюменской области поделился Владимир Якушев. Он подчеркнул особую важность этих тем и отметил, что положительных результатов позволяет добиться совместная с органами областной прокуратуры и прокурорами на местах работа. В регионе за это время восстановлены жилищные права более 5,6 тыс. граждан, для решения проблем дольщиков реализуется крупный инвестиционный проект по предоставлению готовых помещений пострадавшим дольщикам.

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genproc.gov.ru
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Что касается вопросов невыплаты заработной платы, для их решения созданы медведомственные комиссии как на уровне региона, так и в муниципалитетах. Особое внимание уделяется предприятиям, которые объявлены банкротами. Варианты решения проблем, по словам губернатора, удается найти благодаря эффективному взаимодействию с областной прокуратурой.

Подводя итоги мероприятия, Юрий Пономарев отметил, что практика выездов на места показывает, что решение имеющихся проблем зависит от качества организации прокурорского надзора. "Сюда входит и полнота проведения мониторинга состояния законности, надлежащее планирование работы, определение приоритетов, своевременность внесения актов прокурорского реагирования и самое главное – качества составления документов с указанием той ситуации, которую необходимо решать", - пояснил Юрий Пономарев.

По итогам мероприятия решено создать информационный бюллетень, который будет направлен прокурорам на места для использования в практической деятельности.

Любовь Голышева

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Теги: дольщики , прокуратура , Юрий Пономарев , Тобольск , банкротство , Владимир Якушев , невыплата зарплаты

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