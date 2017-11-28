Государственный надзор за долевым строительством станет жестче
genproc.gov.ru
Вопросы осуществления прокурорского надзора за исполнением законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и соблюдения прав граждан обсудили участники семинара-совещания, которое состоялось в Тобольске под председательством заместителя генерального прокурора РФ Юрия Пономарева 28 ноября.
Открывая совещание, Юрий Пономарев подчеркнул, что обозначенные сферы правоотношений имеют повышенную социальную значимость. Органы прокуратуры федерального округа совместно с региональными и местными властями значительное внимание уделяют процессам, которые происходят на рынке труда и долевого строительства многоквартирных жилых домов. "Сделано немало, только в 2017 году совместными усилиями прокуратуры, органов власти, правоохранительных и других структур в регионах Уральского федерального округа удалось добиться погашения долгов по зарплате в размере более 3 млрд рублей. Достроены одиннадцать проблемных многоквартирных домов с восстановлением жилищных прав более одной тысячи граждан", - отметил Юрий Пономарев, обращаясь к участникам заседания.
В то же время, обстановка остается напряженной, и для дальнейшего продвижения на пути решения названных проблем требуется выработка дополнительных мер, основанных на глубоком анализе ситуации в конкретных территориях и всестороннем изучении положительного опыта.
"Работа в формате обмена опытом имеет хорошие результаты. В каждой территории есть свой положительный опыт надзорной практики. Убежден, что именно такие совместные мероприятия позволят повысить эффективность реализации стоящих перед нами общих задач, принять дополнительные меры по укреплению законности и защите интересов граждан", - подчеркнул Юрий Пономарев.
В работе совещания-семинара приняли участие более 60 человек. Это прокуроры субъектов РФ, входящих в Уральский федеральный округ, их заместители, курирующие работу на указанных направлениях деятельности, работники управления Генеральной прокуратуры РФ в Уральском федеральном округе, горрайпрокуроры и сотрудники аппарата прокуратуры Тюменской области, работники органов правосудия, уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев, а также губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
Участники обсудили проблемные вопросы, возникающие в правоприменительной практике, обменялись методическими наработками, направленными на повышение качества и оптимизацию организации прокурорских проверок, работы контролирующих и правоохранительных органов.
Представители надзорных органов выступили со специальными докладами по актуальным темам, ответили на вопросы и открыто обсудили предложения, касающиеся совершенствования организации прокурорского надзора и повышения уровня межведомственного взаимодействия.
Опытом решения вопросов контроля за исполнением законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов и защиты прав граждан в Тюменской области поделился Владимир Якушев. Он подчеркнул особую важность этих тем и отметил, что положительных результатов позволяет добиться совместная с органами областной прокуратуры и прокурорами на местах работа. В регионе за это время восстановлены жилищные права более 5,6 тыс. граждан, для решения проблем дольщиков реализуется крупный инвестиционный проект по предоставлению готовых помещений пострадавшим дольщикам.
Что касается вопросов невыплаты заработной платы, для их решения созданы медведомственные комиссии как на уровне региона, так и в муниципалитетах. Особое внимание уделяется предприятиям, которые объявлены банкротами. Варианты решения проблем, по словам губернатора, удается найти благодаря эффективному взаимодействию с областной прокуратурой.
Подводя итоги мероприятия, Юрий Пономарев отметил, что практика выездов на места показывает, что решение имеющихся проблем зависит от качества организации прокурорского надзора. "Сюда входит и полнота проведения мониторинга состояния законности, надлежащее планирование работы, определение приоритетов, своевременность внесения актов прокурорского реагирования и самое главное – качества составления документов с указанием той ситуации, которую необходимо решать", - пояснил Юрий Пономарев.
По итогам мероприятия решено создать информационный бюллетень, который будет направлен прокурорам на места для использования в практической деятельности.
Любовь Голышева
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