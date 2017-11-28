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У тюменских ТРЦ можно будет подзарядить электрокары

18:05 28 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Электрокар. Фото ИА "Тюменская линия"

Двигаться в направлении развития электротранспорта в Тюмени и создавать в городе соответствующую инфраструктуру намерены в Сибирско-Уральской энергетической компании.

Об этом на круглом столе в администрации города рассказал директор ПАО "СУЭНКО" Данил Анучин.

Напомним, что 27 ноября в Тюмени презентовали первый электробус. Такой транспорт требует развития соответствующей инфраструктуры, и в этом вопросе администрации города не обойтись без партнеров, отметил заместитель главы администрации Тюмени Максим Афанасьев.

"Тюменское пассажирское автотранспортное предприятие № 1 закупило экспериментальный низкопольный электробус ЛиАЗ и одну зарядную станцию. Мы активно вовлечены в процесс обеспечения зарядной инфраструктуры этого пилотного проекта. На сегодняшний день это самый новаторский автобус в стране: у него более мощные аккумуляторы, большее время работы, больший пробег. Мы согласовали с ТПАТП № 1 места установки зарядных станций для электробуса, который поедет по маршруту № 10, и подготовили места подключения, организовали фундаменты, павильоны, подвели кабель", – рассказал директор ПАО "СУЭНКО".

Следующим этапом развития инфраструктуры для электробусов станет установка в феврале 2018 года в аэропорту Рощино мощной зарядной станции, которая обеспечит полную зарядку ЛиАЗа за 30 минут.

По словам Данила Анучина, уже начата работа по согласованию с администрацией мест установки зарядных станций, которые будут удовлетворять потребности как электрических спецавтомбилей компании, так и личных электрокаров тюменцев. Ориентировочно инновационные АЗС расположатся у ТРЦ "Кристалл" и "Тюмень Сити Молл".

Директор ПАО "СУЭНКО" рассказал присутствующим, что проделанная работа уже позволила выявить сложности во внедрении электротранспорта и зарядной инфраструктуры. "Во-первых, следует отметить пробелы в законодательстве: вакуум в нормативном регулировании, отсутствие правовых норм обеспечения публичного доступа к зарядным станциям. Не сформированы правила конкуренции в бизнесе по зарядке электромобилей и не определен механизм ценообразования. Остается открытым вопрос с разнообразием видов электрозарядок и электротранспорта. Сегодня производители электротранспорта не делают универсальных розеток. Информационное сотрудничество российской науки, производителей зарядок и электробусов помогают в поиске технологических решений, создающих комфортную городскую среду для обладателей электромобилей", - отметил он.

По итогам круглого стола глава администрации города Александр Моор и Данил Анучин подписали соглашение о сотрудничестве.

Отметим, что в СУЭНКО уже приобрели и установили три зарядные станции, на которых заряжается экомобиль Nissan e-NV200 из корпоративного парка, второй электрокар "Газель NEXT" придет в декабре этого года. Тесты двух видов транспорта в зимних условиях позволят выбрать лучший вариант для эксплуатации электромобилей оперативно-выездными бригадами в Тюмени.

Фото администрации Тюмени

Дарья Казакова

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Теги: Александр Моор , общественнный транспорт , электромобили , инфраструктура , СУЭНКО

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