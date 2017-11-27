Электробус начнет курсировать между аэропортом и вокзалами Тюмени с декабря

Фото администрации Тюмени

Прокатиться на первом тюменском электробусе можно будет уже в декабре. Современный, экономичный и экологичный транспорт будет курсировать по маршруту №10, который соединяет три транспортных узла областной столицы - аэропорт Рощино, железнодорожный и автовокзалы.

Как рассказал главный инженер ТПАТП №1 Юрий Конкин, в число авиаэкспрессов, помимо одного электробуса, войдут еще семь автобусов, работающих на газу.

Электробус оборудован батарейным блоком емкостью 127 кВт*ч, которого при полной зарядке максимально будет хватать на 80 км пробега. Ориентировочно один круг маршрута составляет 38 км, а значит одной подзарядки электробусу хватит на два круга. Юрий Конкин пояснил, что подзаряжаться электробус будет на предприятии, которое оборудовано двумя типами зарядок. Так называемая быстрая зарядка на основе зарядной станции мощностью 150 кВт способна напитать батарейный блок за 20-40 минут. На теплой стоянке в межсменное и ночное время электробус будет питаться за счет медленной зарядки, для полного заряда при таком способе ему потребуется от трех до пяти часов.

Стоимость проезда в уникальном транспорте не будет отличаться от основного тарифа. Оплатить можно будет безналичным способом в самом автобусе, либо приложить к терминалу распечатанный разовый билет с QR-кодом, как это реализовано в московских аэроэкспрессах. Кондукторов на этом маршруте не предусмотрено - при входе пассажиров встречает турникет, а сам салон оборудован багажными полками и оснащен камерами видеонаблюдения. Автобусы будут отличаться по цвету от другого городского транспорта, их забрендируют в красных тонах, и будут курсировать с интервалом в полчаса.

Заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Евгений Ташланов отметил, что в ведомстве намерены развивать общественный транспорт в таком направлении, чтобы он был выбором не столько горожан без личного автомобиля, сколько выбором сознательных граждан, которые умеют считать свои деньги и заботятся об экологии.

Глава администрации Тюмени Александр Моор подчеркнул, что авиаэкспресс логично развился из проекта обновленного аэропорта Рощино, и попросил руководство вокзалов и аэропорта информационно поддержать этот маршрут как альтернативу такси и сообщать от нем пассажирам до тех пор, пока тюменский авиаэкспресс не станет для всех привычным явлением.

﻿ Авиаэкспресс. Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Дарья Казакова