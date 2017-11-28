В Тюменской области станет больше особо охраняемых природных территорий
Фото ИА "Тюменская линия"
Озеро Большой Уват станет особо охраняемой природной территорией Тюменской области. В отношении него получено положительное заключение Минприроды России.
Об этом сообщила начальник управления экологии департамента недропользования и экологии Тюменской области Ольга Петрова на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".
По ее словам, на согласование отправлены документы по еще пяти объектам, в их числе Тюляшов Бор в Викуловском районе, Ельник в Ярковском районе, уникальные места в Бердюжском и Казанском районах.
"Являются ли они ценными с точки зрения биоразнообразия, решается по итогам специального исследования. После объект утверждает Минприроды России", - пояснила Ольга Петрова.
Напомним, озеро Большой Уват - самое большое озеро Тюменской области. Его длина превышает 20 км, глубина - 5 м для региона это один из важнейших рыбохозяйственных водоемов который может использоваться для формирования маточных стад ценных видов рыб.
Евгения Шевцова
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