В Тюменской области станет больше особо охраняемых природных территорий

Фото ИА "Тюменская линия"

Озеро Большой Уват станет особо охраняемой природной территорией Тюменской области. В отношении него получено положительное заключение Минприроды России.

Об этом сообщила начальник управления экологии департамента недропользования и экологии Тюменской области Ольга Петрова на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

По ее словам, на согласование отправлены документы по еще пяти объектам, в их числе Тюляшов Бор в Викуловском районе, Ельник в Ярковском районе, уникальные места в Бердюжском и Казанском районах.

"Являются ли они ценными с точки зрения биоразнообразия, решается по итогам специального исследования. После объект утверждает Минприроды России", - пояснила Ольга Петрова.

Напомним, озеро Большой Уват - самое большое озеро Тюменской области. Его длина превышает 20 км, глубина - 5 м для региона это один из важнейших рыбохозяйственных водоемов который может использоваться для формирования маточных стад ценных видов рыб.

Евгения Шевцова