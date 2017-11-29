Футболисты "Тюмени" ушли в отпуск под угрозой вылета

Фото ФК Тюмень

ФК "Тюмень" отправился на зимний перерыв в первенстве России по футболу среди команд ФНЛ. По промежуточным итогам, клуб находится на 16 месте и располагается в зоне вылета.

Игроки команды отправились в отпуск, из которого выйдут 12 января 2018 года. В межсезонье на правах аренды из екатеринбургского "Урала" в "Тюмень" перешел форвард Александр Ставпец. Нападающий с большим опытом выступлений в премьер-лиге, провел в ФНЛ 15 матчей и забил два гола. Этот показатель перекрыл затяжную сухую серию Ставпеца. Александр поделился с пресс-службой клуба своим мнением о полугодии в "Тюмени" и о многом другом.

- Сколько времени раздумывали об аренде в "Тюмень"?

- Не секрет, что в "Урале" у меня было мало игровой практики. Собирался уходить. Искал разные варианты, следил за ФНЛ. Я общался с заместителем директора "Тюмени" Алексеем Харламовым, несколько раз созванивался с Александром Ивченко, который тогда был главным тренером. Они были заинтересованы во мне.

- После затяжной безголевой серии, два забитых гола за новую команду сняли излишнее давление?

- Давления и не было. Но 2 мяча за 15 игр – это очень мало. Уверен, что во второй части первенства все будет гораздо лучше.

- Первая половина получилась явно неудачной. В чем же причина?

- Я не был на предсезонных сборах. Мне тяжело судить, что там происходило. Знаю только по рассказам одноклубников, но говорить об этом не стоит. В середине полугодия мы раскачались, начали добывать очки. Но стабильность так и не пришла.

- Но состав у "Тюмени" не такой уж и слабый?

- Не слабее, чем у других конкурентов по ФНЛ. Выделяются сейчас по подбору игроков лишь три команды: "Крылья Советов", "Енисей" и "Оренбург".

- Что скажете о сыгранности?

- По началу ее не было вовсе. Пришли мы – новые ребята – и связи разрушились. Но сейчас понимание приходит. На тренировках наигрываются многие моменты, которые потом мы проявляем на поле.

- Складывается впечатление, что "Тюмени" тяжело держать одну планку концентрации весь матч.

- Судя по последним играм ФНЛ, с этим действительно есть проблемы. В матче с "Лучом-Энергией" (2:4) в перерыве говорили, что пропускать ни в коем случае нельзя. Что случилось потом, вы помните. Над концентрацией нужно работать на сборах.

- Что стояло за фиаско в Химках, когда комфортные 2:0 в считанные минуты второго тайма превратились в 2:4? Почему атакующий состав не был перестроен на оборонительный?

- Вопросы о тактике – к тренерскому штабу. После матча можно говорить все, что угодно, но уже поздно. Было видно, что в таком построении мы справлялись, и комфортно вели в счете в первом тайме. Менять что-то кардинально смысла не было. За пятнадцать минут пропустили три гола, и четвертый в придачу. Пытались с ребятами найти причину провала, но не смогли.

- Вы регулярно проводите время в лазарете. Что это – злой рок или недолеченные болячки?

- Сейчас меня мучает одна травма – надрыв задней поверхности бедра. Я хотел быстрее начать играть снова, не вылечил повреждение до конца. Усугубил травму из-за большого желания вернуться на поле быстрее. Но все будет в порядке, до конца отпуска все долечу.

- А что вы скажите о молодых тюменских воспитанниках – Павле Маслове, Павле Шакуро, Егоре Глухове, Даниле Карпове?

- Ребята – молодцы. Никаких претензий от опытных футболистов к ним нет. Стараются, бьются, пробиваются по делу в основу. Могу за них только порадоваться за их прогресс в карьере.

- Какое впечатление оставила Тюмень в этот период?

- Самые приятные. И от города, и от стадиона "Геолог". Я часто общаюсь с ребятами из других команд ФНЛ, то "Тюмень" дает им огромную фору. В плане условий для футболистов, это замечательное место. Я снимаю квартиру практически в центре – недалеко от "Гудвина". Если есть свободное время, то хожу в кино и кофейни. Если позволяет погода, гуляю по восхитительной набережной.