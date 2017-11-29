up

29.11.2017 среда

EUR 69.4934

USD 58.4125

В Тюмени -8..-10 С 1 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

На терапевтическом форуме в Тюмени врачи разберут конкретные случаи заболеваний

13:26 29 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
На терапевтическом форуме в Тюмени врачи разберут конкретные случаи заболеваний/Фото пресс-службы Тюменского медицинского университета

Около 2 тыс. практикующих медицинских работников примут участие в девятом терапевтическом форуме с участием главных терапевта и реабилитолога России, который открылся в тюменском технопарке. Симпозиумы, конференции, школы для врачей и молодых специалистов пройдут на 40 площадках.

"Это большое и важное событие, которое предполагает серьезные дискуссии и лекции. Важным моментом является разбор конкретных случаев болезней, который пройдет на некоторых симпозиумах. Лекцию для студентов медицинского университета прочитает академик РАН Александр Чучалин. В рамках форума пройдет совещание главных внештатных терапевтов из всех субъектов УФО по вопросам заболеваемости сердечно-сосудистыми и онкологическими болезнями", - пояснила ректор Тюменского медицинского университета Ирина Медведева. 

Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России Оксана Драпкина отметила хорошие показатели региона и страны в целом в части оказания первичной медико-санитарной помощи, указав на снижение общей и младенческой смертности в России.

"У нас хорошая статистика в плане уменьшения факторов риска, которые могут приводить к хроническим неинфекционным заболеваниям. Но нужно решить проблему нехватки кадров, отладить диспансерное наблюдение, а также обратить пристальное внимание на некоторые факторы риска. В частности, на проблему лишнего веса у мужчин, что повлекло в последние десятилетия значительное увеличение случаев артериальной гипертензии", - отметила она.  

Медицинская реабилитация - новое направление для российских врачей. Разработана новая модель оказания этого вида помощи, которая предполагает использование современных роботизированных технологий и способна значительно улучшить качество жизни пациентов. По словам главного реабилитолога Минздрава России Галины Ивановой, за последние пять лет врачи значительно продвинулись в развитии этого направления медицины.   

"У нас есть еще много вопросов организационного плана - какими должны быть реабилитационные отделения, кто должен работать, чем должна закончиться медицинская реабилитация. Отмечу, что финансирование и планы государства больше, чем субъекты выполняют. Мы должны сосредоточиться на правильной организации этих услуг", - пояснила она.    

Медицинский форум завершится 30 ноября. За два дня его участники обсудят широкий круг тем. В частности, уделят внимание вопросам диагностики, лечения и профилактики кардиологических, эндокринных, онкологических заболеваний, гастроэнтерологической патологии, оказания акушерско-гинекологической помощи.  

﻿
На терапевтическом форуме в Тюмени врачи разберут конкретные случаи заболеваний/Фото пресс-службы Тюменского медицинского университета
1 /
 

Татьяна Ковалева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: реабилитация , медицина , Тюменский медицинский университет

Последние новости

14:21 В Тюмени ищут тендерного эксперта с зарплатой в четверть миллиона рублей
14:10 В областном центре ликвидировали наркопритон
13:59 Информацию об управлении многоквартирными домами тюменцы найдут в системе ГИС ЖКХ
13:48 В Уватском районе залили две полосы переправы через Иртыш
13:37 В Тюмени оштрафовали заведующую детсада за побег пятилетнего мальчика
13:26 На терапевтическом форуме в Тюмени врачи разберут конкретные случаи заболеваний Фото
13:15 Синоптики рассказали, почему в Тюмени нет снега
13:04 Футболисты "Тюмени" ушли в отпуск под угрозой вылета
12:53 В декабре РЖД будет возить в плацкарте за полцены
12:42 Экопарк "Затюменский" станет ярче и светлее
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017

Эту новость первыми получили наши подписчики в Telegram

﻿

Губернатор

В селе Бигила построят новый фельдшерско-акушерский пункт

Владимир Якушев поздравил тюменцев с Днем матери

Эдуард Омаров: главы муниципалитетов должны создать действенные и эффективные советы

Политика

В Омутинском районе решат вопросы газификации

Тюменские единороссы приглашают граждан на приемы

Депутаты недовольны обустройством ливневой канализации в Тюмени

Экономика

В Уватском районе залили две полосы переправы через Иртыш

В декабре РЖД будет возить в плацкарте за полцены

Банк "Открытие" запускает новый интернет-банк для физических лиц

Общество

В Тюмени ищут тендерного эксперта с зарплатой в четверть миллиона рублей

Информацию об управлении многоквартирными домами тюменцы найдут в системе ГИС ЖКХ

На терапевтическом форуме в Тюмени врачи разберут конкретные случаи заболеваний

Спорт

Футболисты "Тюмени" ушли в отпуск под угрозой вылета

Для российских спортсменов запустили мобильное приложение "Антидопинг ПРО"

Три тюменца сыграют за сборную страны на "Турнире четырех наций"

Происшествия

В областном центре ликвидировали наркопритон

В Тюмени оштрафовали заведующую детсада за побег пятилетнего мальчика

В Тюмени задержали насильника-рецидивиста  
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+