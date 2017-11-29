На терапевтическом форуме в Тюмени врачи разберут конкретные случаи заболеваний

На терапевтическом форуме в Тюмени врачи разберут конкретные случаи заболеваний/Фото пресс-службы Тюменского медицинского университета

Около 2 тыс. практикующих медицинских работников примут участие в девятом терапевтическом форуме с участием главных терапевта и реабилитолога России, который открылся в тюменском технопарке. Симпозиумы, конференции, школы для врачей и молодых специалистов пройдут на 40 площадках.

"Это большое и важное событие, которое предполагает серьезные дискуссии и лекции. Важным моментом является разбор конкретных случаев болезней, который пройдет на некоторых симпозиумах. Лекцию для студентов медицинского университета прочитает академик РАН Александр Чучалин. В рамках форума пройдет совещание главных внештатных терапевтов из всех субъектов УФО по вопросам заболеваемости сердечно-сосудистыми и онкологическими болезнями", - пояснила ректор Тюменского медицинского университета Ирина Медведева.

Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава России Оксана Драпкина отметила хорошие показатели региона и страны в целом в части оказания первичной медико-санитарной помощи, указав на снижение общей и младенческой смертности в России.

"У нас хорошая статистика в плане уменьшения факторов риска, которые могут приводить к хроническим неинфекционным заболеваниям. Но нужно решить проблему нехватки кадров, отладить диспансерное наблюдение, а также обратить пристальное внимание на некоторые факторы риска. В частности, на проблему лишнего веса у мужчин, что повлекло в последние десятилетия значительное увеличение случаев артериальной гипертензии", - отметила она.

Медицинская реабилитация - новое направление для российских врачей. Разработана новая модель оказания этого вида помощи, которая предполагает использование современных роботизированных технологий и способна значительно улучшить качество жизни пациентов. По словам главного реабилитолога Минздрава России Галины Ивановой, за последние пять лет врачи значительно продвинулись в развитии этого направления медицины.

"У нас есть еще много вопросов организационного плана - какими должны быть реабилитационные отделения, кто должен работать, чем должна закончиться медицинская реабилитация. Отмечу, что финансирование и планы государства больше, чем субъекты выполняют. Мы должны сосредоточиться на правильной организации этих услуг", - пояснила она.

Медицинский форум завершится 30 ноября. За два дня его участники обсудят широкий круг тем. В частности, уделят внимание вопросам диагностики, лечения и профилактики кардиологических, эндокринных, онкологических заболеваний, гастроэнтерологической патологии, оказания акушерско-гинекологической помощи.

﻿ На терапевтическом форуме в Тюмени врачи разберут конкретные случаи заболеваний/Фото пресс-службы Тюменского медицинского университета 1 /

Татьяна Ковалева