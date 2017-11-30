В Тюмени выберут лучшего огнеборца

Лучшего пожарного выберут в учебно-тренировочном комплексе Тюменского учебного центра ФПС МЧС России (10-й км Салаирского тракта, 6а, корпус 1) в рамках конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" 7-8 декабря.

Как сообщает пресс-служба МЧС, соревнования будут проводиться в двух группах: работники Федеральной противопожарной службы МЧС России Тюменской области и работники муниципальной пожарной охраны области.

В ходе конкурса будут проверяться теоретические знания и практические навыки, в том числе в оказании первой помощи.