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Информацию об управлении многоквартирными домами тюменцы найдут в системе ГИС ЖКХ

13:59 29 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

289 управляющих компаний и более 350 товариществ собственников жилья и недвижимости Тюменской области зарегистрированы в единой системе ГИС ЖКХ.

С 1 июля 2017 года все они обязаны размещать в системе информацию о своей работе, показания приборов учета, решения общих собраний собственников, договоры управления и сведения о многоквартирных домах, планировать и контролировать работы по содержанию и ремонту общего имущества, выставлять платежные документы в электронном виде, вести электронные паспорта многоквартирных домов.

Вместе с ними сведения в ГИС ЖКХ обязаны постоянно предоставлять органы госвласти и местного самоуправления, поставщики коммунальных услуг, региональные операторы капитального ремонта и по обращению с бытовым отходами, председатели советом многоквартирных домов, администраторы общих собраний в многоквартирниках.

Контролирует эту работу Государственная жилищная инспекция. Как рассказала начальник региональной инспекции Лариса Боровицкая на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия", пока не все организации добросовестно размещают сведения в ГИС ЖКХ. С 1 января 2018 года для них наступает административная ответственность. Также ответственность будут нести те, кто предоставляет информацию не в полном объеме или с нарушением сроков.

Должностные лица органов местного самоуправления в таком случае должны будут заплатить штраф 30 тыс. рублей, юридические лица-поставщики коммунальные услуги и ресурсы для них – 200 тыс., управляющие компании – 30 тыс. рублей, юридические лица, занимающиеся строительством домов, - 100 тыс. рублей. Важно, что ответственность коснется и физических лиц: штраф для управляющих многоквартирным домом составит 1 тыс. рублей, для администраторов общих собраний – 15 тыс. рублей.

Лариса Боровицкая уточнила, что до этого времени такие меры применялись только в отношении индивидуальных предпринимателей и юрлиц, которые имели лицензии. С начала 2017 года в Тюменской области за неразмещение информации в системе ГИС ЖКХ к ответственности привлечены 14 лицензиатов. Еще 30 управляющим организациям и ТСЖ объявлены предостережения.

Евгения Шевцова

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Теги: Госжилинспекция , управляющие компании , ГИС ЖКХ , Лариса Боровицкая

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