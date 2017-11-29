Тюменец перевел деньги с найденного телефона

Фото ИА "Тюменская линия"

Кражу денег через онлайн-банкинг раскрыли тюменские полицейские.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, у жительницы Тюмени похитили с карты 5,5 тыс. рублей. Неизвестный через мобильное приложение, установленное на телефоне потерпевшей, вывел деньги. Телефон женщина ранее потеряла, банковскую карту не заблокировала.

Полицейские установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 27-летний молодой человек. Фигурант признался, что случайно нашел телефон. Воспользовавшись незаблокированной системой, злоумышленник перевел денежные средства с приложения на мобильном телефоне.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.