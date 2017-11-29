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В Тюменской области таксистам получить разрешение на работу станет проще

16:21 29 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
t-l.ru

Водители, желающие заняться перевозкой пассажиров и багажа легковым такси, смогут подать заявление на портале госуслуг Тюменской области в декабре. Сервис будет доступен в разделе "Транспорт".   

Как сообщает Региональный информационно-образовательный центр, ранее услугу, позволяющую получить разрешение на работу в такси, граждане региона могли получить лишь обратившись в МФЦ. В декабре процесс упростится. 

Примечательно, что разрешение на осуществление своей деятельности такси, можно распечатать из личного кабинета госуслуг, при этом в МФЦ заверять его не потребуется. В работу будет запущен информационный сервис, позволяющий контролирующим органам проверить наличие или отсутствие разрешения.

Услуга "Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозки пассажиров и багажа легковым такси" будет доступна для граждан, у которых имеется подтвержденный профиль на портале госуслуг.

Подробнее о регистрации на сайте государственных услуг можно узнать по ссылке. Зарегистрироваться на портале gosuslugi.ru можно как самостоятельно, так и в центрах обслуживания.

Список адресов здесь.

По всем вопросам получения госуслуг в Тюменской области обращаться по тел.: 8-800-100-12-90, 8(3452) 56-63-30.

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Теги: госуслуги , такси

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