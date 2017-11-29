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Владимир Якушев поддержал идею установки в Тюмени памятника торпедному катеру

15:49 29 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Памятник торпедному катеру. Фото ТРО партии "Единая Россия"

С просьбой установить в областной столице памятник торпедному катеру "Комсомолец", который выпускался на предприятии в годы Великой Отечественной войны, обратились ветераны Тюменского судостроительного завода к главе региона Владимиру Якушеву в общественной приемной председателя партии "Единая Россия".

Бывший главный технолог судостроительного завода Юрий Андреев рассказал губернатору, что вместе с другими ветеранами старается сохранить память о заводе.

"Нам дорога эта память, помогает нам в этом и городской депутат Юрий Баранчук. Тюменский судостроительный завод был единственным в стране, на котором изготавливались торпедные катера, участвовавшие в боевых сражениях на Черном, Балтийском, Баренцевом морях, а также в Тихом океане. Всего предприятие выпустило 165 торпедных катеров, которые внесли огромный вклад в Победу над фашистским захватчиком. За героический труд в годы Великой Отечественной войны коллективу Тюменского судостроительного завода было навечно присуждено Красное Знамя Государственного комитета обороны СССР и вручен единственному из всех предприятий области орден Отечественной войны I степени", - отметил он.

Скоро заводу исполнится 90 лет. "Мы мечтатели, - от имени всех ветеранов поделился Андреев, – и хотим, чтобы в сквере Петра Потапова не только появился макет торпедного катера, мы хотели бы увековечить имена 371 работника завода, которые были удостоены наград за труд. А инженерный корпус, перед которым планируется установить памятник, хорошо подходит для проведения патриотических уроков".

В качестве памятников в Европе и Азии установлены  27 торпедных катеров, 15 из них — в Российской Федерации, в том числе в Севастополе, Новороссийске, Москве. В основном это макеты и оригиналы тюменских катеров.

"Для нас дело чести установить памятник торпедному катеру в Тюмени", - подчеркнули ветераны.

Владимир Якушев одобрил их идею. "Инициатива хорошая, правильная. Сейчас мы приняли принципиальное решение, что памятник торпедному катеру появится в Тюмени", - отметил глава региона. Он обратился к секретарю регионального отделения "Единой России" Андрею Артюхову и главе администрации города Тюмени, секретарю городского отделения партии Александру Моору с предложением реализовать проект силами партийной организации.

Как пояснил Моор, в 2018 году предусмотрены бюджетные средства на благоустройство нового сквера Петра Потапова на ул. Новгородской. Будет благоустроена зеленая зона, появится освещение. "А макет торпедного катера  будет изготовлен в рамках партийного проекта "Оружие Победы", и средства будут выделены единороссами", - добавил Артюхов.

Он рассказал, что тюменские партийцы уже занимаются этим вопросом. В частности, показал закладную табличку торпедного катера, изготовленного на Тюменском судостроительном заводе в 1942 году. Ее нашли краснодарские археологи и передали тюменцам. "Установка этой закладной таблички или ее  копии на макете катера станет важной связующей нитью между Тюменью времен Великой Отечественной войны и настоящим", - подчеркнул Артюхов.

По мнению участников встречи, в изготовлении макета сложным вопросом станет поиск зенитных пулеметов, которые устанавливались на катер. Координатор партпроекта "Оружие Победы" Алексей Салмин планирует вместе с поисковиками решить эту проблему, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

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Теги: Единая Россия , Андрей Артюхов , Великая Отечественная война , Владимир Якушев

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