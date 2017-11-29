В Тобольске осужден рыбак, поймавший краснокнижного осетра

pacificseafood.ru

Пенсионер из Тобольска, незаконно выловивший краснокнижную рыбу, приговорен к обязательным работам.

Как сообщает Тобольская межрайонная прокуратура, в сентябре на моторной лодке 65-летний мужчина выехал на 610 км реки Иртыш. Там он забросил в воду 75-метровую сеть и, проехав полкилометра, поймал одну особь сибирского осетра.

Через некоторое время рыбака задержали инспекторы природоохраны. Мужчина свою вину признал. Ущерб государству оценен в 10 тыс. рублей.