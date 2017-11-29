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В Тобольске осужден рыбак, поймавший краснокнижного осетра

18:49 29 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
pacificseafood.ru

Пенсионер из Тобольска, незаконно выловивший краснокнижную рыбу, приговорен к обязательным работам.

Как сообщает Тобольская межрайонная прокуратура, в сентябре на моторной лодке 65-летний мужчина выехал на 610 км реки Иртыш. Там он забросил в воду 75-метровую сеть и, проехав полкилометра, поймал одну особь сибирского осетра. 

Через некоторое время рыбака задержали инспекторы природоохраны. Мужчина свою вину признал. Ущерб государству оценен в 10 тыс. рублей.

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Теги: Тобольск , осетр , происшествие , охрана окружающей среды

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