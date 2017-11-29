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В Тюменской области реализуют программу трудоустройства инвалидов

17:27 29 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Пресс-конференция в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия". Фото ИА "Тюменская линия"

Мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов в Тюменской области включают в себя возмещение нормативных затрат, которые работодатель несет при создании специальных рабочих мест. Финансовая поддержка осуществляется из средств областного бюджета.

Об этом заявил начальник управления занятости департамента труда и занятости Тюменской области Вадим Самоснов на пресс-конференции в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

По его словам, работодатели могут получить возмещение на приобретение, монтаж и установку оборудования на рабочих местах, созданных для трудоустройства инвалидов, а также на оплату труда с учетом отчислений во внебюджетные фонды, и выплаты за наставничество.

Финансовая мотивация для приема граждан с инвалидностью на работу будет прежде всего интересна тем работодателям, кто нуждается в вахтерах, администраторах, подсобных рабочих, флористах, слесарях-ремонтниках, юристах, гардеробщиках, продавцах, курьерах, учетчиках, делопроизводителях, социальных работниках, упаковщиках, сортировщиках, операторах ЭВМ, рекламных агентах, архивариусах, изготовителях пищевых полуфабрикатах и в других. Полный список профессий можно уточнить в центре занятости населения.

Вадим Самсонов также добавил, что специалисты службы занятости в 2017 году организовали профессиональное обучение 89 граждан с инвалидностью. Наиболее востребованными профессиями среди особых граждан являются парикмахер, охранник, обувщик по ремонту обуви, кондитер, оператор заправочной станции, продавец, слесарь, делопроизводитель, оператор котельных, портной, техник по ремонту персональных компьютеров.

Для тех, кто еще не определился работает услуга по профессиональной ориентации. С начала 2017 года ей воспользовались 1 тыс. 300 граждан с ограничениями здоровья.

Владислав Соколов

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Теги: трудоустройство , Вадим Самсонов , центр занятости , инвалиды

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