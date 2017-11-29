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Тюменская область – это нефть, газ и Горбачёв

17:16 29 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

Общественный резонанс, вызванный книгой "Простой советский человек", сам автор, легендарный журналист и редактор Виктор Горбачёв, назвал неожиданным для себя.

"Профессия журналиста имеет одну неоспоримую ценность – она дает возможность общаться с большим количеством людей", - отметил Виктор Горбачёв на презентации своей книги, которая прошла в областном Доме журналистов в кругу друзей и соратников автора. А встреч в жизни Горбачёва, поработавшего и на телевидении и в газете, было немало.

"Мне повезло жить и работать во время превращения столицы деревень в топливно-энергетический комплекс, когда здесь работало огромное количество интереснейших людей во всех сферах, - отметил он. - Но я журналист во многом безалаберный, и не создал никаких архивов. Я просто помню всех этих людей. И книга – это в большей мере просто воспоминания, эмоции того времени".

И это, по признанию всех, кто успел прочитать книгу, оказалось одним из самых интересных достоинств этой книги о времени и о себе. "Это портрет на фоне эпохи", – поделилась своими впечатлениями ветеран тюменской журналистики, режиссер тюменского телевидения, много лет проработавшая под руководством Виктора Горбачёва Любовь Переплеткина.

Воспоминания современника, по словам Рафаэля Гольдберга, дают объем жизни, в которой ты сам живешь. "Чему свидетель в жизни был – будь честным отпишись", - сказал он.

Виктор Горбачёв был свидетелем многих масштабных событий в жизни тюменского региона. Он был главным редактором общественно-политических программ, собственным корреспондентом программы "Время", председателем Тюменского областного телерадиокомитета. Его репортажи о нефтегазовых открытиях, о строительстве железной дороги на север, о рождении новых городов смотрела вся страна. И когда столичные журналисты вдруг снова вспомнили о Тюмени, и пересмотрели материалы Горбачёва, они заявили, что Тюменская область – это нефть, газ и Горбачёв.

"Мы однажды в Нижневартовске с оператором Виктором Николаевым за один летний день сняли шесть сюжетов для центрального телевидения. И все они прошли в разных новостных программах. При этом план собкора в Курганской области был всего шесть сюжетов в год", – вспоминает Горбачёв.

Он считает, что на 1960–1980 годы приходится уникальная пора российской журналистики, ее рассвет. В вышедшую книгу не вошла большая часть его биографии.

"Сейчас понимаю, что многое упустил. Но если бы написать обо всем – книга могла быть раза в три объемнее", - считает автор. Это дало основание всем присутствующим на презентации надеяться на продолжение воспоминаний.

Борис Олейник

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Теги: Виктор Горбачев , книга , СМИ

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