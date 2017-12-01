Детская афиша декабря: предновогодние утренники, творческие мастерские и спектакль со звездой сериала

Информационный проект "Афиша Тюмень" и сайт для родителей "Детки!" подготовили подборку самых интересных мероприятий для детей на декабрь.

С 1 декабря открывается единственная в городе творческая мастерская, благодаря которой любой желающий сможет изготовить своими руками новогоднее украшение или подарок. Театр кукол порадует постановками "Барышня-крестьянка", "Госпожа Метелица", а также предпраздничным спектаклем "Новогодние приключения Алисы, или Тайна космического паука".

17 декабря в ресторане "Gold City" пройдет новогодний утренник в рамках проекта "Неравнодушные", благодаря которому подарки смогут получить нуждающиеся дети. 24 декабря в тюменской филармонии покажут спектакль с участием звезды сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович "Красная шапочка".

В конце месяца тюменский технопарк порадует юных жителей активным детским утренником "Хочу! Могу!", а молодежный театр "Ангажемент" покажет сразу несколько новогодних спектаклей для всей семьи. Более подробную информацию о мероприятиях можно найти в группе "Афиша Тюмень | КтоКуда72" при поддержке сайта для родителей "Детки!".