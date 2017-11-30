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В Пермском крае официально стартовал проект "Легенды спорта - детям"

17:00 30 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы регионального отделения ОНФ

Проект Общероссийского народного фронта "Легенды спорта – детям" стартовал в Пермском крае. 

Неделя спорта ОНФ началась с мастер-класса Алексея Мишина для молодых борцов греко-римского стиля в физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) "Победа". После тренировки спортсмена окружили юные борца, которые смогли сфотографироваться с кумиром и взять автограф.

28 ноября мастер-классы продолжила олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина. Знаменитая фигуристка, Олимпийская чемпионка показала юным фигуристам основы правильного скольжения и торможения, элементы фигурного катания. 29 ноября к Татьяне присоединится ее супруг, Олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Они провели четыре мастер-класса, причем два из них - в формате массового катания. Завершится неделя спорта матчем ветеранов хоккейного клуба "Молот-Прикамье" с прославленными звездами хоккейного клуба "Легенды хоккея".

"Дети должны расти сильными, любить спорт и иметь возможность им заниматься, уметь постоять за себя. Лидер нашего движения, президент России Владимир Путин неоднократно отмечал необходимость развития как детского, так и дворового спорта. Важно не только привлекать заниматься развитием спортивных детско-юношеских школ, но и создавать при этом возможности вовлечения в спортивную жизнь всех без исключения детей. Поэтому проект "Легенды спорта - детям" затронет все регионы страны", - рассказала представитель Центрального штаба ОНФ Светлана Галактионова.

Напомним, в октябре состоялось первое мероприятие проект "Легенды спорта – детям" в Тюмени. Тогда около 200 тюменских школьников и юных спортсменов пообщались с именитыми боксерами: капитаном сборной команды России по боксу, многократным чемпионом мира и Европы по боксу Евгением Макаренко и его тренером Василием Вольфом, а также тренером знаменитого Кости Цзю - Владимиром Черней.

В начале ноября во время визита Светланы Галактионовой в Тюмень инициаторы проекта обсудили дальнейшее его развитие. Основной посыл таков: это должны быть не разовые спортивные мероприятия, а системная работа по привлечению детей и молодежи в различные виды спорта, приобщению к здоровому образу жизни и физической культуре.

"Многие дети, да и взрослые, к сожалению, не знают и не помнят легендарных спортсменов, которые завоевывали золотые медали, устанавливали рекорды, добивались высоких достижений. Мастер-классы и массовые мероприятия в рамках проекта "Легенды спорта – детям" дают возможность познакомиться с таким людьми, получить от них полезные жизненные советы, рекомендации, поучаствовать в настоящих тренировках с чемпионами. Такие встречи – отличный стимул, чтобы вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и достигать высоких результатов", - прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области Александр Пересторонин.

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Теги: спорт , бокс , ОНФ , Александр Пересторонин , дети

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