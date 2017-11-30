В Затюменском экопарке смонтируют навигацию к концу года

t-l.ru

38 дворов планируется привести в порядок в 2018 году. Этот год станет последним в трехлетней программе благоустройства дворов.

Информация об этом прозвучала на заседании общественной комиссии по развитию городской среды.

Как отметил заместитель главы администрации Тюмени Максим Афанасьев, самым главным объектом благоустройства 2018 года станет лесопарк "Затюменский. Работы в нем будут завершены ко Дню города. До конца текущего года в Затюменском планируют смонтировать навигацию. Руководитель концептуального агентства "Крафт групп" Юлия Гришанова ознакомила членов комиссии с навигационной системой экопарка.

"Навигация Затюменского – функциональная система, которая не только решает проблему организации пространства, но и вопросы нагрузки на территорию, распределения потоков, ориентирования в парке, вовлечения людей в пространство и привлечения внимания к общественной среде", – сказала она.

Ориентируясь по подробным картам, размещенным со стороны каждого входа в лесопарк, посетитель сможет понять, в какой точке парка он находится, и выбрать программу своего времяпрепровождения: найти площадки по интересам, выстроить маршрут.

Концепция навигации привязана к общей философии экопарка, которая предполагает зонирование по четырем стихиям, для чего применено цветовое кодирование. Оно же соблюдается и внутри лесопарка. Для Затюменского разработана индивидуальная система пиктограмм, привязанных к площадкам и функционалу парка.

В 2018 году, как заметил заместитель главы города, завершится благоустройство Гилевской рощи. По словам чиновника, осталось укрепить откосы речки Ключи и обустроить спуски к озеру Кривое.