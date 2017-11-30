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Растениеводы Сорокинского района применяют ресурсосберегающие технологии

12:27 30 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: ИА "Тюменская линия"

42 тыс. 629 т составил валовый сбор зерна в Сорокинском районе летом и осенью 2017 года. Об этом сообщил на заседании районной думы  первый заместитель главы района, начальник отдела сельского хозяйства администрации района В. Бойчук.

Весной для обеспечения полевых работ был организован ремонт сельскохозяйственной техники и машинно-тракторного парка. Заключены договоры на приобретение топлива. Закуплено и внесено 1 тыс. 129 т минеральных удобрений, подготовлен семенной материал - 6 тыс. 600 т, 100% семян - кондиционные.

За счет государственной поддержки сельхозпредприятия и индивидуальные предприниматели вовремя провели посев зерновых и зернобобовых, технических и кормовых культур на площади 28 тыс. 145 га. Всего в обработке - 34 тыс. 675 га пашни. Валовой сбор зерна по району – 42 тыс. 629 тонн в весе после доработки, средняя урожайность составила 18,8 центнера с 1 га.

Наиболее крупным в отрасли растениеводства на территории района является АО "Агротехнический центр". Там по ресурсосберегающей технологии возделываются поля в 15 тыс. 259 га. Предприятие является семеноводческим и обладает современной технической базой.

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Теги: АПК , урожай , Сорокинский район , растениеводство

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