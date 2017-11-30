Жительница Ишимского района зарезала своего сожителя

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Женщину, обвиняемую в убийстве сожителя, осудят в Ишимском районе.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, в одном из домов по улице Зеленой с. Клепиково поссорились пьяная 33-летняя женщина и ее 37-летний сожитель. В ходе конфликта обвиняемая зарезала мужчину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд.