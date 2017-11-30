В Тюмени появятся еще два сквера

В Тюмени появятся еще два сквера. Фото ИА "Тюменская линия"

Разработка проектно-сметной документации на благоустройство скверов Якова Неумоева и Славянского значится в планах 2018 года. Об этом сообщил заместитель главы администрации Тюмени Максим Афанасьев на заседании общественной комиссии по развитию городской среды.

Сквер Якова Неумоева получил свое имя в 2002 году в честь капитана Советской армии, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза и почетного гражданина города Тюмени. По словам чиновника, основная идея благоустройства сквера – увековечить память о Якове Неумоеве и 26 предприятиях, которые работали в Тюмени в годы Великой Отечественной войны, обеспечивая необходимой продукцией фронт и тыл. Предложено установить бюст героя и тематические монументы, а также устроить неотъемлемые части современной зоны отдыха – паркинг и детскую площадку.

При благоустройстве Славянского сквера разработчики проекта предложили отразить этимологию его наименования, обратившись к представлению о том, вокруг чего складывается этнос: это письменность, азбука, русская литература, исконные ремесла. Эксперты предлагают использовать скульптурные композиции в виде книги, символику пера Жар-Птицы, славянские орнаменты, а также современные остекленные куполообразные конструкции.

Работа над данными проектами начнется с начала года.