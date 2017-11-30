Ямальского убийцу задержали в Краснодарском крае

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Мужчину, обвиняемого в убийстве по неосторожности, осудят в Тарко-Сале.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ямалу, в августе 2016 года компания рабочих-вахтовиков распивала спиртные напитки. В ходе застолья потерпевший спровоцировал конфликт с 32-летним обвиняемым. В ответ мужчина нанес потерпевшему несколько ударов кулаками в область головы. Находящийся рядом с ними 26-летний участник застолья присоединился к драке и также избил потерпевшего.

От развившихся осложнений от перенесенной закрытой черепно-мозговой травмы мужчина скончался в ноябре 2016 года в больнице. Оба злоумышленника, в отношении которых было возбуждено уголовное дело, скрылись от следствия и долгое время находились в федеральном розыске.

В текущем году 26-летний мужчина был задержан и осужден к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Местонахождение 32-летнего злоумышленника сотрудники полиции установили в октябре 2017 года. Его задержали на территории Краснодарского края и доставили в Тарко-Сале.

В ходе предварительного следствия злоумышленник свою вину признал частично, сотрудничать со следствием отказался. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.