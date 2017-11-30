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Тюменским журналистам рассказали о роли СМИ и общественности в борьбе с наркоманией

14:16 30 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Борьба с незаконным оборотом наркотиков в регионе – одна из главных задач тюменской полиции. Чтобы эта работа была еще эффективнее, нужна помощь ответственных граждан, общественников и журналистов.

На это обратил внимание начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тюменской области, полковник полиции Константин Драгилев на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"Мы неплохо выглядим на фоне других регионов УФО по выявлению и пресечению оборота наркотиков. Активно сотрудничаем с Роспотребнадзором, кинологами, погрануправлением, ГИБДД, ФСБ, используем технические средства для выявления фактов и их доказательства. Однако и преступники не стоят на месте. Торговля наркотиками сегодня все больше уходит в Интернет. Мы закрываем сотни сайтов, но тут же появляются новые. Вычислить место, откуда работает конкретный сайт, очень сложно, хотя мы и этим занимаемся. Найти объявления о продаже наркотиков сегодня можно в мессенджерах, на сайтах автопродаж, "Авито". Разумеется, они завуалированы, но опытные наркоманы знают, как их найти – по особым знакам, точкам, запятым", - рассказал Константин Драгилев.

Еще одна проблема, по его словам, в том, что синтетические наркотики практически вытеснили с рынка остальные. В общем обороте в регионе героин занимает только 5%, остальное – синтетика, соли. Они дешевле того же героина, а значит, доступнее. При этом синтетические наркотики в разы токсичнее, быстрее вызывают привыкание и опаснее в случае передозировки.

Описывая портрет среднестатистического наркомана, Константин Драгилев обратил внимание, что чаще всего это люди до 30 лет, семейные, неработающие или живущие на иждивении. Есть факты, когда родители-наркоманы привлекали к распространению закладок несовершеннолетних детей. Одна такая пара недавно осуждена в Тюмени. Взрослые получили реальный срок лишения свободы, подросток – условный.

Еще один случай: шесть студентов колледжа сами не употребляли наркотики, но стали закладчиками. Возможно, рассматривали это как подработку: за каждую "закладку" распространитель получает от 200 до 400 рублей. Заработать получилось, только не денег, а реальный срок. Досталось и студенту старшего курса, который их в это втянул. Всего с начала 2017 года за вовлечение несовершеннолетних в распространение наркотиков возбуждено пять уголовных дел.

Говоря о том, где чаще всего ловят закладчиков, Константин Драгилев отметил окраины Тюмени. Закладки чаще находят в открытых подъездах, у придорожных столбов, в частном секторе. В таких случаях помощь неравнодушных граждан особенно важна: если вы видите в подъезде или во дворе подозрительных людей, позвоните по телефону доверия 8 (3452) 291-432 или просто 02. Активно содействуют полицейским и председатели ТОС, окружные управы, управляющие организации.

Присоединяются к акции "Журналисты против" и представители областных СМИ. Они готовы передавать в полицию информацию от граждан о подозрительных объектах или фактах употребления и распространения наркотиков. Это же касается районных СМИ - передавать им информацию можно как напрямую, так и по редакционным телефонам.

Так как наркотики стало проще купить в Интернете с доставкой в регион, большое внимание правоохранители уделяют контролю приезжих. Например, осенью в Ишиме задержали гражданина Таджикистана, который вез 7 кг героина. Еще в начале года в Тобольске изъяли партию нового наркотика – карфентанила. Он еще опаснее, чем другие виды синтетической соли и распространен пока только в других регионах УФО. За год закрыты десятки наркопритонов, осуждены наркоманы и распространители на солидный срок: в среднем от 14 до 20 лет лишения свободы.

"Работа не прекращается ни на минуту. Однако нам важна и поддержка общества. Помните, что вместе сделать можно больше", - заключил Константин Драгилев.

Евгения Шевцова

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Теги: наркотики

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