Вместе против ВИЧ: в тюменских библиотеках пройдут акции и беседы

Вместе против ВИЧ. Фото propos.ru

На актуальные темы состоятся беседы в тюменских библиотеках и домах культуры 1 декабря.

Как сообщает городской департамент культуры, в день борьбы со СПИДом участники акции в Доме культуры "Поиск" (ул. Александра Пушкина, 10) в 10 часов посмотрят документальный фильм, из которого смогут узнать потенциально опасные пути заражения и способы его избежать. Ведущий расскажет о современных проблемах в борьбе с ВИЧ и СПИДом. А в завершении акции пройдет раздача красных лент и информационных листовок-памяток.

Книжно-журнальная выставка "Касается каждого" начнется в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15) в 10 часов. Выставка посвящена Международному дню борьбы со СПИДом. На выставке будут представлены книги и журналы, рассказывающие о проблемах и профилактике ВИЧ-инфекции.

На арт-часе "Русская матрешка" в 10 часов в библиотеке № 4 (ул. Ватутина, 14/1) читатели дошкольного возраста узнают историю изобретения русской деревянной куклы художником Сергеем Малютиным и создадут ее собственными руками из картона и цветной бумаги.

В библиотеке № 9 (ул. Волгоградская, 119) в 11 часов начнется урок здоровья для учащихся старших классов в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом. Специалист тюменского Центра по профилактике и борьбе со СПИДом расскажет о профилактике ВИЧ-инфекции, объяснит, что такое вирус иммунодефицита, даст оценку антиретровирусной терапии.

Тематическая программа "Я защищен!" начнется в Доме культуры "Орфей" (ул. С. Шахлина, 20) в 12 часов 20 минут и 14 часов. В программе: документальный фильм, беседа с представителем профилактического центра, раздача информационных листовок.

Акция "Вместе против ВИЧ" начнется в школе № 30 (Московский тракт, 22) в 13 часов. В программе: викторина "Что ты знаешь о СПИДе?", общение с представителем Тюменского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом.

В Центре культуры и искусства "Современник" (ул. Олимпийская, 9) в 13 часов начнется интеллектуально-познавательная программа "Знать, чтобы жить!". Будут проведены познавательные викторины, продемонстрирован видеоряд по тематике. В финале мероприятия всем гостям праздника будут вручены информационно-памятные листовки.

Встреча в библиотеке № 16 (ул. Олимпийская, 20а) в 13 часов приурочена к Международному дню борьбы со СПИДом. Лекарство от СПИДа по-прежнему не найдено, и главная задача – предупредить болезнь. Ребята узнают, какими путями вирус попадает в организм человека, как от него уберечься, как себя вести, если рядом с вами носитель ВИЧ-инфекции.

В ходе беседы в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15) в 13 часов приглашенные учащиеся узнают об основных путях передачи ВИЧ-инфекции, о том, как защитить себя от этой угрозы, какие меры безопасности стоит применять всегда, что делать, если все же поставили страшный диагноз. После беседы будет показан документальный фильм.

В 13 часов в библиотеке № 1 специалист Центра по профилактике и борьбе со СПИДом расскажет подросткам о последствиях и влиянии ВИЧ-инфекции на все сферы жизни человека, о путях передачи ВИЧ и мерах профилактики данного заболевания. Участники диалога посмотрят видеоролик по данной теме и получат буклеты "Что нужно знать о ВИЧ-инфекции?".

Акция "Мы против СПИДа" начнется в школу № 67 (ул. Камчатская, 154) в 13 часов 30 минут. В программе мероприятия: раздача информационных листовок, спортивные игры и конкурсы.

Молодежная акция "Выбери жизнь!" начнется в Доме культуры и творчества "Торфяник" (ул. Малышева, 26) в 14 часов. Сотрудники Центра по борьбе со СПИДом расскажут о мерах предосторожности и о том, как обстоят дела в городе и области в целом по заболеванию СПИДом. Выступления творческих коллективов Дома культуры станут своеобразным призывом не поддаваться пагубным привычкам. А завершит мероприятие показ документального фильма.

Молодежный театр "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а) в 19 часов приглашает на комедию "Не все коту масленица". В главной роли – заслуженный артист России Алексей Шлямин.